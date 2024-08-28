Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт допустил принятие закона о праве не отвечать на звонки после работы

BitRiver: в России могут принять закон о праве не отвечать шефу после работы

close
100%
Shutterstock/Ground Picture

В России в ближайшие два-три года может быть принят закон, который официально разрешит игнорировать начальников после окончания рабочего дня и не отвечать на сообщения и звонки. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя принятие соответствующего закона в Австралии.

«Мы не исключаем, что такое развитие событий может произойти в России в ближайшие два-три года. Если у властей доходят руки до смены времени на зимнее и летнее, то было бы правильным и подумать о людях, да еще и на фоне развития социального вектора. Не факт, что демонстративно будут запрещены коммуникации по окончанию рабочего дня. Но правовое поле может быть проработано так, что работодатель будет обязан премировать за работу в нерабочее время», — сказал Лобода.

По его словам, речь может идти о работе в выходные и праздничные дни.

Лобода уточнил, что в Западной Европе такая культура уже имеет как минимум 20-30-летнюю традицию. Он добавил, что его сосед купил «шикарную квартиру в Мытищах» на переработках в западном банке в 90-е. Экономист заметил, что не всегда выполнение рабочих обязанностей по окончанию рабочего дня может быть источником раздражения и эксплуатации капитала человека.

26 августа сообщалось, что в Австралии теперь официально можно игнорировать руководство после окончания рабочего дня. Ни на звонки, ни на сообщения можно не отвечать. Если начальник будет грозиться увольнением за такое, его могут оштрафовать на сумму до 93 900 австралийских долларов (5,8 млн рублей).

Ранее россиянам рассказали , как заработать на премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами