Эксперт допустил принятие закона о праве не отвечать на звонки после работы

В России в ближайшие два-три года может быть принят закон, который официально разрешит игнорировать начальников после окончания рабочего дня и не отвечать на сообщения и звонки. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя принятие соответствующего закона в Австралии.

«Мы не исключаем, что такое развитие событий может произойти в России в ближайшие два-три года. Если у властей доходят руки до смены времени на зимнее и летнее, то было бы правильным и подумать о людях, да еще и на фоне развития социального вектора. Не факт, что демонстративно будут запрещены коммуникации по окончанию рабочего дня. Но правовое поле может быть проработано так, что работодатель будет обязан премировать за работу в нерабочее время», — сказал Лобода.

По его словам, речь может идти о работе в выходные и праздничные дни.

Лобода уточнил, что в Западной Европе такая культура уже имеет как минимум 20-30-летнюю традицию. Он добавил, что его сосед купил «шикарную квартиру в Мытищах» на переработках в западном банке в 90-е. Экономист заметил, что не всегда выполнение рабочих обязанностей по окончанию рабочего дня может быть источником раздражения и эксплуатации капитала человека.

26 августа сообщалось, что в Австралии теперь официально можно игнорировать руководство после окончания рабочего дня. Ни на звонки, ни на сообщения можно не отвечать. Если начальник будет грозиться увольнением за такое, его могут оштрафовать на сумму до 93 900 австралийских долларов (5,8 млн рублей).

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