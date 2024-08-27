Россиянин-мэр колумбийского города рассказал о миллиардных долгах

Михаил Краснов, россиянин, ставший мэром колумбийского города Тунха, рассказал РИА Новости о финансовых трудностях, с которыми столкнулся на новом посту. По его словам, он унаследовал от предыдущей администрации долги в размере 93 млрд песо (около 2,1 млрд руб.).

«Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит — 93 миллиарда песо, которые нам придется отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году — 27. То есть большая нагрузка на бюджет», — сообщил Краснов.

Мэр отметил, что за время его работы удалось погасить около четверти долга. Кроме того, он столкнулся с проблемой раздутого административного аппарата из-за проведенной муниципальной реформы.

Несмотря на первоначальные опасения по поводу нехватки средств на зарплаты, Краснов заявил, что ситуацию удалось стабилизировать.

«Сейчас мы перетрясли бюджет, посмотрели, подвинули оттуда-сюда, и с этим проблем не будет», — отметил он.

В прошлом году Михаил Краснов, россиянин и уроженец Саратова, выиграл выборы мэра колумбийского города Тунха, набрав 32% голосов. Он пообещал привлечь в регион международные инвестиции, включая российские. Краснов, проживающий в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство.

Ранее в Колумбии началось расследование избрания выходца из РФ мэром города.