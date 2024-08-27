Евросоюз преодолел торговый кризис

Европейский союз демонстрирует устойчивое восстановление торгового баланса, несмотря на разрыв экономических связей с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные статистики».

Согласно данным Евростата, во втором квартале 2024 года профицит торгового баланса ЕС достиг €40,4 млрд, что знаменует четвертый подряд квартал с положительным результатом.

Это резко контрастирует с ситуацией 2022 года, когда дефицит торгового баланса ЕС достиг пика в €155 млрд в третьем квартале из-за рекордно высоких цен на энергоносители. Тогда только в энергетическом секторе дефицит составил €193,8 млрд.

Переломный момент наступил в третьем квартале 2023 года, когда ЕС впервые вышел в плюс с профицитом €18 млрд. С тех пор тенденция укрепилась, что свидетельствует об успешном замещении российских поставок альтернативными источниками. Наблюдается рост экспорта в США, Японию, Южную Корею, Индию и Бразилию. Одновременно увеличиваются поставки в Турцию, Китай, Казахстан и Армению, что вызывает озабоченность властей ЕС из-за возможного реэкспорта в Россию.

До этого стало известно, что Европейский союз усилит контроль над компаниями с российским участием, следуя требованиям США. Согласно Moody's, в ЕС около 46 тысяч фирм, где доля российских владельцев превышает 40%, с наибольшей концентрацией в Чехии, Болгарии и Германии. Новые правила требуют от банков ЕС отчитываться о всех операциях с такими компаниями и переводах свыше €100 тыс. в третьи страны, а санкции будут применяться, если доля российских собственников достигнет 50%. Однако эксперты сомневаются в эффективности этих мер, указывая на возможные убытки, сокращение персонала и риски для европейского бизнеса, который не спешит разрывать связи с Россией.

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