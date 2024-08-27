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Стало известно, какой казахский банк отказался от рублевых операций

Frank Media: Ситибанк Казахстана прекратит обслуживать счета, использующие рубли

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Global Look Press

Ситибанк Казахстана объявил о прекращении операций с рублевыми счетами и конвертацией в российскую валюту. Об этом пишет Frank Media.

Клиентам рекомендовано до 24 сентября закрыть рублевые счета и перевести соответствующие договоры в другие банки.

«С 24 сентября принятие новых валютных договоров, а также обслуживание действующих, будет приостановлено, если валюта договора российские рубли, либо участник валютного договора находится в России», — сообщил представитель банка.

Кредитная организация также прекратит предоставлять котировки по валютным парам с рублем. Это затронет конверсионные операции, платежи и переводы, требующие конвертации из рублей или в рубли, включая зачисление входящей валютной выручки.

В переходный период с 22 июля по 24 сентября установлен максимальный дневной лимит конвертаций с российской валютой в эквиваленте $1 млн на клиента.

До этого стало известно, что в Киргизии некоторые банки приостановили денежные переводы в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Т-Банк» через мобильные приложения из-за санкций против России. В результате, переводы в эти банки стали невозможными. Национальный банк Киргизии уточнил, что банки обязаны соблюдать законы о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, что требует тщательной проверки операций для избежания вторичных санкций. Однако переводы через системы Юнистрим, Золотая Корона и другие остаются доступными.

Ранее в Грузии разъяснили причины приостановки работы «Золотой короны».

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