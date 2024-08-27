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Нидерландский порт Эймейден потерял сотни тысяч евро из-за экоактивистов

Порт Эймейден в Нидерландах потерял около €800 тысяч из-за блокады экоактивистов

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Depositphotos

Убытки нидерландского порта Эймейден из-за блокады экоактивистов оцениваются в €600-800 тыс., пишет De Telegraaf со ссылкой на данные портового управления Амстердама.

«Это огромная сумма для предпринимателей, муниципалитета и администрации порта», — подчеркнул член городского совета столицы Нидерландов Кас ван Беркел.

В субботу, 24 августа, активисты движения по борьбе с изменением климата Extinct Rebellion на несколько часов парализовали работу гавани, приковав себя к морским шлюзам, чтобы не допустить заход круизных судов в порт. Несколько судоходных компаний отреагировали на действия демонстрантов и изменили свои маршруты. Так, лайнер Disney Dream решил не останавливаться в Эймейдене 6 сентября, как ранее планировал. На борту круиза находятся 4 тыс. пассажиров. Из-за этого гавань недополучит значительную часть сборов и туристических налогов.

До этого СПБ Биржа отчиталась об убытках по итогам первого полугодия. За шесть месяцев они выросли на 24,4%.

Ранее стало известно, сколько потерял «Роскосмос» из-за разрыва контрактов с Западом.

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