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В России назвали главную проблему швейной индустрии

Специалист Мухаметдинова: швейная индустрия в России испытывает нехватку кадров

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Depositphotos

Главная проблема, с которой сталкиваются российские производства в сфере швейной промышленности, заключается в «тотальном кадровом голоде». Об этом в ходе тематического бизнес-бранча рассказала представитель бренда мусульманской одежды ARIMAS Лейсан Мухаметдинова, передает «Реальное время».

«У нас шесть швей и два конструктора. Это количество сотрудников не может дать объем, который позволит на выходе задавать конкурентоспособную цену. Отсутствие персонала на рынке наблюдается не только в плане производства: это и бизнес-кадры, и фэшн-специалисты. У нас в России их практически нет под нашу специфику производства!» — сказала она.

Собственник бренда одежды для дома, сна и отдыха SELFDOM Юрий Мамаев, в свою очередь, уточнил, что производствам не хватает не только швей, но и специалистов в области маркетинга, дизайна и рекламы. Модельер Катя Борисова отметила, что решить проблему можно, если изменить систему профессионального образования. По ее мнению, в России вместо дизайнеров нужно выпускать профессиональных швей.

В 2023 году генеральный директор предприятия по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты «Исток-Пром» Артем Рошкован говорил «Газете.Ru», что легкая промышленность в России столкнулась с дефицитом специалистов швейных производств.

Ранее сообщалось, что из России за незаконный труд в швейном цеху выдворят 36 мигрантов.

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