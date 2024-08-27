Активы экс-депутата Госдумы Сопчука передали государству

Активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, которые оценивались более чем в 41 млрд руб., по итогам суда передали в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что в собственность государства перешло 79 объектов движимого и недвижимого имущества экс-депутата.

Также в ФСБ добавили, что в отношении Сопчука расследуется уголовное дело. Оно связано с незаконным участием в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества, которое было приобретено по итогам совершенного преступления. В настоящий момент бывший депутат объявлен в розыск.

По данным Следственного комитета РФ, Сопчук до 2020 года являлся фактическим совладельцем одного из предприятий. Экс-парламентарий назначил на место руководителя компании доверенное лицо и предоставлял ей займы на общую сумму более 1 млрд руб.

Пользуясь статусом представителя власти, фигурант дела занимался покровительством предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные денежные средства.

Ранее дело на экс-депутата Госдумы Сопчука приостановили.