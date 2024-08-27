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В России подскочили цены на импортное оборудование для производства электроники

АРПЭ: импортное оборудование для производства электроники в РФ подорожало на 50%

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Depositphotos

Траты российских компаний на покупку импортного оборудования для контрактного производства электроники выросли на 40-50% на фоне санкций. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Речь идет об оборудовании, которое позволяет производить монтаж компонентов на печатные платы, сборку конечных устройств, испытания и контроль качества. Зачастую поставка такого оборудования в РФ требует его разборки в стране-посреднике и перепрошивки софта, что значительно влияет на конечную цену товара, а также на сроки поставок.

Кроме того, на закупочную стоимость импортного оборудования для отечественных заказчиков влияет курс рубля к иностранным валютам.

До этого в России задумались о продлении налоговых льгот для электронной отрасли.

Ранее экономист предупредил о рисках неплатежеспособности российского бизнеса.

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