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Московские новостройки обросли детскими садами

«Метриум»: в Москве появилось 43 новостройки с детскими садами в январе-августе

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Алексей Куденко/РИА Новости

В январе — августе 2024 года девелоперы вывели на рынок 43 новостройки, включая 10 комплексов, в которых запроектированы детские сады. Об этом «Газете.Ru» сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В пяти новостройках запланирован муниципальный детский сад. В одном из домов, помимо муниципального, представлен частный детсад. В свою очередь, в пяти комплексах предусмотрены только частные детские сады. Сырцов уточнил, что такое распределение подтверждает тренд на востребованность платного дошкольного образования.

«Средний показатель обеспеченности населения детскими садами в Москве составляет 36 мест в дошкольных учреждениях на 1000 жителей. Власти Москвы совместно с застройщиками стремятся, чтобы коэффициент обеспеченности дошкольными учреждениями повсеместно рос. Девелоперам это выгодно, потому что встроенно-пристроенный или отдельно стоящий детский сад в составе проекта значительно повышает ликвидность комплекса (возможность быстро и выгодно продать.. — прим. ред.)», — отметил Сырцов.

Директор коммерческого управления Stone Кристина Недря добавила, что сегодня в Москве услугами частных детских садов пользуются 8,5% родителей. По словам эксперта, несколько лет назад цифра сводилась всего лишь к 1-2%. Чем выше сегмент жилья, тем больше клиентов предпочитают частные детсады. По данным опроса Stone, в бизнес-классе этот показатель достигает 40%.

По данным «Метриум», более 60% стартов новостроек «старой» Москвы приходится на центр, восток и запад.

Ранее стало известно, какой тип жилья предпочитают москвичи.

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