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Владельцы сети квестов «Клаустрофобия» начали искать покупателей на бизнес

РБК: владельцы сети квестов «Клаустрофобия» ведут переговоры о продаже бизнеса

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Клаустрофобия. Квесты в реальности/VK

Владельцы крупнейшей в России сети квестов «Клаустрофобия» могут полностью продать свой бизнес. Об этом РБК рассказал управляющий партнер сети Владимир Жиганов.

Компания работает над привлечением новых партнеров и уже ведет переговоры с несколькими холдингами, рассказал собеседник издания. По его словам, это необходимо для увеличения трафика и создания новых продуктов.

«Один из векторов нашего дальнейшего развития — полная продажа бизнеса. Скорее всего, это будет одна из компаний, с которой мы уже имеем проекты в коллаборации», — допустил Жиганов.

По оценкам экспертов, стоимость «Клаустрофобии» на сегодняшний день составляет минимум 400 млн рублей. Сеть управляет 37 точками по стране и насчитывает 169 квестов. Кроме того, компания зарабатывает на мерче и книгах, а также продаже сценариев квестов в Китай и организации корпоративов.

До этого сообщалось, что расходы россиян на развлечения за полгода выросли почти на 20%.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на отпуск.

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