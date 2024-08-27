ЛДПР предложила значительно увеличить МРОТ

Депутаты Государственной думы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Законопроект будет представлен в Государственной думе, пишет «Российская газета».

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля в месяц. Авторы законопроекта указывают, что низкий уровень МРОТ приводит к значительной дифференциации доходов, снижает совокупный спрос и не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и справедливые системы оплаты труда. Это также сдерживает рост производительности и ВВП страны.

Хотя работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, выжить на такую сумму возможно только за счет кредитов, что ведет к долговым обязательствам. Парламентарии напомнили, что президент поставил задачу по сокращению числа работающих бедных.

Предлагаемое увеличение МРОТ в 2025 году составит 10 758 рублей по сравнению с уровнем 2024 года (19 242 рубля), что означает рост на 56%.

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