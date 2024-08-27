В России выдан первый летный сертификат на гражданский БПЛА самолетного типа

Росавиация выдала первый сертификат летной годности для гражданского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«21 августа впервые в России такой документ на беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного типа OG-003 с вертикальным взлетом и посадкой получил разработчик машины — компания «БАС Глори Эйр». Дрону присвоен регистрационный номер RA-271EP», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что данный БВС способен перевозить грузы массой до 20 кг, а его максимальная дальность полета составляет до 300 км.

Еще два сертификата летной годности Росавиация выдала в конце прошлого года для сельскохозяйственных дронов мультироторного типа.

Также в Росавиации прокомментировали информацию о рисках дефицита авиакеросина. В пресс-службе заявили, что ведомство не получало от авиакомпаний информации о росте цен на керосин. Но добавили, что, если такие сигналы появятся, Росавиация проведет дополнительный мониторинг ситуации с обеспечением предприятий воздушного транспорта авиатопливом.

Ранее самолет российской авиакомпании ударился хвостом о посадочную полосу при приземлении.