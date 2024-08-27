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В России выдан первый летный сертификат на гражданский БПЛА самолетного типа

Росавиация выдала первый сертификат на гражданский беспилотник самолетного типа

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Максим Блинов/РИА Новости

Росавиация выдала первый сертификат летной годности для гражданского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«21 августа впервые в России такой документ на беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного типа OG-003 с вертикальным взлетом и посадкой получил разработчик машины — компания «БАС Глори Эйр». Дрону присвоен регистрационный номер RA-271EP», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что данный БВС способен перевозить грузы массой до 20 кг, а его максимальная дальность полета составляет до 300 км.

Еще два сертификата летной годности Росавиация выдала в конце прошлого года для сельскохозяйственных дронов мультироторного типа.

Также в Росавиации прокомментировали информацию о рисках дефицита авиакеросина. В пресс-службе заявили, что ведомство не получало от авиакомпаний информации о росте цен на керосин. Но добавили, что, если такие сигналы появятся, Росавиация проведет дополнительный мониторинг ситуации с обеспечением предприятий воздушного транспорта авиатопливом.

Ранее самолет российской авиакомпании ударился хвостом о посадочную полосу при приземлении.

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