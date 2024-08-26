Во Франции заявили о повсеместной поддержке Дурова

Французский журналист Гийом Гралле заявил в эфире телеканала France 24, что люди по всему миру выражают поддержку арестованному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову.

По его словам, повсеместно наблюдается волна возмущения. Гралле отметил, что в России и в США Дурову выражают небывалую поддержку. В пример при этом он привел в пример реакции Илона Маска, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома и создателя известного в США стартап-инкубатора Y Combinator Пола Грэма.

По мнению журналиста, арест Дурова может вызвать еще более сильную реакцию в случае обвинительного приговора.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Дурову продлили содержание под стражей во Франции.