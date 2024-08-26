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Россельхозбанк перестал принимать заявки на ипотеку

Россельхозбанк прекратил принимать заявки почти на все виды ипотеки

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россельхозбанк (РСХБ) временно остановил прием заявок от физических лиц на все виды ипотеки, кроме сельской, которая является основной его специализацией. Это свидетельствуют данные на сайте банка.

При попытке оформить заявку на любой вид ипотеки, кроме сельской появляется сообщение: «прием заявок временно приостановлен».

Причины приостановки данных программ и сроки возобновления приема заявок не уточняются.

Как сообщает РБК со ссылкой на колл-центр кредитной организации, заявки по рыночной ипотеки от клиентов не принимаются с 24 августа.

До этого в Центробанке сообщили, что объем выдачи ипотеки в июле 2024 года упал практически вдвое по сравнению с июнем текущего года. В июне объем выдачи ипотеки россиянам составлял 788 миллиардов, а в июле он рухнул до 356 миллиардов рублей. Объем выдачи ипотеки в июне был аномально высоким из-за завершения государственной программы льготной ипотеки в России.

Ранее ипотечным заемщикам дали лайфхак на случай увольнения.

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