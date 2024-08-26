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Эксперт предсказал пик ключевой ставки ЦБ в ближайший год

Экономист Остапкович: ключевая ставка не превысит 20% до конца 2024 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

До конца 2024 года максимальное значение ключевой ставки не превысит 20%. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Остапкович полагает, что стратегия Центробанка начнет приносить результаты с I квартала 2025 года. Он отметил, что в экономической истории не было случаев, когда повышение ключевой ставки не приводило бы к снижению инфляции, однако этот процесс обычно занимает от трех до пяти кварталов.

«На границе этого года инфляция ляжет на плато. А с I квартала начнет снижаться. Вслед за этим начнут снижаться ставки по депозитам. Но это произойдет или с конца I квартала 2025 или с начала II квартала», — прогнозирует эксперт.

По словам Остапковича, в краткосрочной перспективе ставки по депозитам продолжат расти. Он объясняет это тем, что проинфляционных факторов пока больше, чем дезинфляционных. Экономист ожидает, что ставки по депозитам могут достигнуть 21-22%.

«Она пойдет в сторону 21, а то и 22%», — заявил Остапкович.

До этого стало известно, что ставки по большинству вкладов в РФ превысили 19% годовых, за исключением депозитов на срок от полугода до года, где ставка составила 18,54%.

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