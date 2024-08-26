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Экс-глава Минфина РФ решил оспорить санкции США

Экс-глава банка «Открытие» Задорнов подал иск к США из-за санкций

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Экономист, бывший глава банков ВТБ и «Открытие», экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов подал в суд США иск об оспаривании персональных санкций. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По данным издания, в роли ответчиков по иску выступят Госдепартамент США, американский госсекретарь Энтони Блинкен, управление политики и реализации экономических санкций Госдепа и его директор Джим Маллинакс. Также в их числе фигурирует министерство финансов США и глава ведомства Джанет Йеллен.

Кроме того, ответчиками указаны управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) и его бывший руководитель Брэдли Смит.

Задорнов попал в SDN-лист в апреле 2022 года. В декабре того же года экономист подал заявление об уходе из банка «Открытие».

23 августа 2024 года минфин США опубликовал документ, из которого следует, что Вашингтон ввел санкции против российских разработчиков искусственного интеллекта. В обновленный список попали Институт проблем искусственного интеллекта, Центр речевых технологий, а также Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук.

Ранее США внесли в санкционный список семь танкеров для СПГ.

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