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Стало известно, сколько россиян готовы дать в долг

Больше половины россиян готовы дать в долг близким и друзьям

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Freepik.com

Почти 61% респондентов готовы одолжить средства своим близким, что на 11% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования Superjob.

Средние суммы займов также выросли. Родственники теперь могут рассчитывать на ₽18 тыс., друзья — на ₽14 тыс., а коллеги — на ₽8 тыс. Это значительное увеличение по сравнению с прошлогодними показателями в ₽15,8 тыс., ₽11,5 тыс. и ₽6,5 тыс. соответственно.

Интересно, что при росте готовности давать в долг россияне стали реже занимать сами. 62% опрошенных заявили, что не берут взаймы вообще. Среди тех, кто все же прибегает к займам, 20% предпочитают обращаться в банки, 12% — к родственникам, 4% — к друзьям и лишь 1% — к коллегам.

Гендерный анализ показывает, что мужчины чаще обращаются в банки за кредитами (22% против 18% женщин). Возрастной фактор также играет роль: люди старше 35 лет предпочитают банковские кредиты, в то время как молодежь чаще занимает у родственников.

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