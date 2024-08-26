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Банк России усиливает меры борьбы с закредитованностью граждан

Просрочка по потребкредитам выросла вдвое на фоне высоких ставок

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Алексей Куденко/РИА Новости

В России доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи увеличилась до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе и апреле 2024 года. Об этом пишут «Ведомости».

Годом ранее этот показатель составлял около 0,5%. Несмотря на рост просрочек, темп роста потребительского необеспеченного кредитования остается высоким. За июль портфель вырос на 1,4% по отношению к июню и достиг 15,2 трлн руб. Общая доля проблемных розничных кредитов в июне снизилась на 0,04 п.п., до 4,1%.

ЦБ принимает меры для борьбы с закредитованностью граждан. С 1 сентября регулятор повысил макронадбавки по необеспеченным потребительским ссудам даже с невысокой долговой нагрузкой. Также введены ограничения на выдачу кредитных карт и ссуд со сроком возврата более пяти лет заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Рост просрочки по кредитам наличными может быть связан с различными факторами: это общие экономические условия, неожиданные расходы, неправильное планирование личного бюджета на фоне роста стоимости товаров и услуг», — отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

До этого стало известно, что банки выразили обеспокоенность созданием небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут проводить платежи наряду с банками. Они считают, что это может повысить риски для платежной системы и кибербезопасности.

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