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В России могут блокировать переводов клиентов на свои счета в других банках

«Известия»: переводы клиентов на свои счета в других банках могут блокироваться

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Илья Питалев/РИА Новости

Россиянам могут временно заблокировать подозрительные переводы не только на чужие счета, но и на свои, находящиеся в других банках. Об этом, ссылаясь на Центробанк и Национальный совет финансового рынка, сообщает газета «Известия».

Центробанк пояснил, что в соответствии со вступившим 25 июля в силу новым законом, операторы по переводу денежных средств должны будут проверять операции на наличие признаков мошенничества даже в том случае, если клиент переводит деньги между своими счетами, открытыми в разных банках. Если такие признаки обнаружатся, то они должны на два дня приостановить операцию или отказать в ее совершении.

При этом банк незамедлительно уведомить клиента о том, что операция не прошла. В случае, если клиент дал согласие на перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно выполнить его распоряжение.

До этого сообщалось, что мошенники арендуют у граждан банковские карты для вывода денег.

Ранее стало известно, сколько мошенники украли с банковских счетов россиян во втором квартале 2024 года.

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