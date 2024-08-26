Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на обучение

В преддверии нового учебного года 21% граждан рассказали о намерении получать платное образование или проходить курсы, а 25% будут оплачивать дополнительное обучение детей. Об этом свидетельствует опрос ВТБ, копия есть у «Газеты.Ru».

Большинство респондентов (46%) готовы вложить в обучение от 15 до 50 тыс. руб. По 22% опрошенных планируют потратить до 15 тыс. руб. и от 50 до 100 тыс. руб. соответственно. В Москве треть участников опроса готова выделить на образование от 50 до 100 тыс. руб. 9% респондентов намерены инвестировать в обучение более 100 тыс. руб.

68% участников опроса рассчитывают оплачивать образование из собственных средств. Однако многие планируют использовать дополнительные способы экономии: 26% намерены воспользоваться скидками, 25% — кешбэком по банковским картам, 17% — средствами от налогового вычета, а 10% — образовательными кредитами.

До этого стало известно, что 73% россиян не имеют сбережений, которые позволят им прожить без доходов хотя бы три месяца. В 2020 году этот показатель был выше и составлял 80%. Лишь 27% респондентов сообщили, что их накоплений хватит на один-два месяца, а 21% сможет прожить лишь месяц.

Ранее треть россиян выступила за дополнительное обучение детей на каникулах.