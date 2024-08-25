Стоимость криптовалюты Дурова рухнула после его ареста во Франции

Криптовалюта Toncoin снижалась более чем на 15% на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом свидетельствуют данные Binance.

Выплаты криптовалюты проходят в Telegram. По данным Binance, TON рухнул на 11,01%, до $6,04. К 00:08 криптовалюта упала на 15,61%, до $5,78. К 00:25 мск TON замедлил падение и находился на отметке $5,9 (-12,2%).

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (19:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

Ранее в Совфеде отреагировали на арест Дурова во Франции.