Россияне стали реже скачивать пиратские видеоигры

По итогам апреля — июня доля «пиратов» среди российских геймеров сократилась до 38% против 74% в первом квартале. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы разработки игр и компьютерной графики XYZ.

Реальная стоимость скаченных за период копий игр оценивается в 72 млрд рублей. Это на 39% меньше, чем в январе — марте (118 млрд рублей).

Эксперты объясняют такую динамику малым количеством интересных для геймеров новинок, вышедших во втором квартале.

«Отсутствие привлекательного контента снижает стимул для нелегального скачивания», — пояснили в XYZ.

По итогам всего 2023 года прирост оборота скачиваний пиратских видеоигр среди российских пользователей составил 4%. Реальная стоимость полученных нелегальным путем игр оценивается в 324 млрд рублей.

Между тем россияне в 2024 году стали чаще оформлять платные подписки на онлайн-кинотеатры.

Ранее сообщалось, что средняя цена билета в российских кинотеатрах достигла рекордных 400 рублей.