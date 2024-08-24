Стало известно, где сильнее всего подешевели отели после лета

Светлогорск занял первое место среди популярных в России туристических направлений по падению цен на отели после лета. Стоимость проживания в курортном городе в сентябре упала на 33% по сравнению с августом, до 6,8 тыс. за ночь. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МТС Travel.

Далее следуют курорты Краснодарского края. Цены на отдых в Лазаревском упали на 29%, до 4,3 тыс. рублей, в Витязево – на 25%, до 5,3 тыс. рублей. В Адлере и Дагомысе средний чек за ночь уменьшился на 20%, до 7,8 и 10,3 тыс. рублей соответственно.

Также в десятку городов с наибольшим снижением цен на отели вошли Дербент (-18%), Санкт-Петербург(-16%), Петрозаводск(-16%), Астрахань (-15%) и Туапсе (-15%).

Средний чек на гостиницы по России в сентябре в сравнении с августом снизился на 4% и составляет 5,9 тыс. рублей за ночь.

До этого выяснилось, что около 10% россиян в ближайшее время планируют взять кредит на путешествие. Большинство намерены оформить займ на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, где россияне запланировали отпуск в сентябре.