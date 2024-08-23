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Эксперты оценили добросовестность россиян с кредитами

НБКИ: большинство россиян – добросовестные заемщики, возвращающие кредиты

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РИА «Новости»

В России большинство жителей, берущих кредиты в банках – добросовестные и ответственные плательщики. Особых изменений в последнее время на рынке розничного кредитования нет, сообщил в беседе с RT директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Качество обслуживания гражданами кредитов пока остается неизменным, отметил эксперт.

«Иными словами, подавляющее большинство заемщиков — добросовестные и ответственные граждане», — подчеркнул он.

Что касается наличия просроченной задолженности, то она всегда портит кредитную историю заемщика, снижая его персональный рейтинг. Это приводит к отказам при попытке оформить кредиты в будущем, а также к ужесточению условий, отметил Волков.

Чтобы не допустить дефолта по кредиту при отсутствии средств на его погашение, нужно вовремя принять меры, подчеркнул специалист. Он посоветовал обратиться в банк и оформить кредитные каникулы или, проще говоря, попросить об отсрочке выплаты.

До этого в НБКИ сообщили, что только за июль россияне взяли 2,95 млн микрозаймов. Активнее всего за ними обращались жители Москвы и Московской области – они за месяц оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте жители Краснодарского края с 113,5 тыс. кредитов.

Ранее эксперты раскрыли причины рекордных долгов россиян.

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