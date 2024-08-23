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Российские работодатели стали массово отказываться брать стажеров

Российские компании перестали набирать стажеров из-за нехватки бюджета

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Число российских компаний, готовых брать к себе стажеров, рухнуло до уровней пандемии. Сейчас стажировки предлагают лишь половина работодателей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные группы ANCOR.

В 2024 году программы стажировок предлагают 48% участников опроса. Для сравнения: всего год назад показатель составлял 62%. В 2021-м году стажеров готовы были нанять и вовсе 82% компаний.

Основная причина сворачивания стажерских программ — нехватка бюджета. На дефицит средств пожаловались 39% респондентов.

В 2024 году дефицит кадров в российских компаниях достиг исторического максимума. При этом в РФ рекордно низкая безработица. Так, в июне Россия стала страной с самым низким процентом нетрудоустроенных граждан среди G20.

Ранее россиянам рассказали, как быстро освоиться на новом рабочем месте.

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