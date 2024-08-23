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Индекс Мосбиржи обвалился до минимума с июня 2023 года

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 8 июня 2023 года

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи утром в пятницу упал ниже отметки в 2700 пунктов. Индекс торгуется ниже этого уровня впервые с 8 июня 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 11:09 по московскому времени индекс Мосбиржи опускался до 2694,4 пункта. К 11:30 котировки подросли до уровня 2704,72 пункта (-).

В лидерах падения акции компаний «Мечел» (-3,96%), «Европлан» (-3,65%), «Сегежа» (-3,4%), «Северсталь» (-2,75%) и «Самолет» (-2,2%).

Активнее других росли ценные бумаги компаний МТС (+1,59%), «Селигдар» (+1,15%), «Эн+ Груп» (+1,01%), МКБ (+0,91%) и «Сургутнефтегаз» (+0,88%).

Индекс РТС в пятницу также снижается. По состоянию на 11:34 он торговался на отметке 931,43 пункта (-0,99%).

На рынке акций сохраняется давление из-за снижающейся нефти, а также жесткой монетарной политики Банка России на фоне повышенной инфляции, комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 13 сентября. Не исключено, что регулятор повысит ее с 18 до 20% годовых.

Ранее россиянам назвали самые простые и безопасные способы вложения денег.

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