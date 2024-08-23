Индекс Мосбиржи обвалился до минимума с июня 2023 года

Индекс Мосбиржи утром в пятницу упал ниже отметки в 2700 пунктов. Индекс торгуется ниже этого уровня впервые с 8 июня 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 11:09 по московскому времени индекс Мосбиржи опускался до 2694,4 пункта. К 11:30 котировки подросли до уровня 2704,72 пункта (-).

В лидерах падения акции компаний «Мечел» (-3,96%), «Европлан» (-3,65%), «Сегежа» (-3,4%), «Северсталь» (-2,75%) и «Самолет» (-2,2%).

Активнее других росли ценные бумаги компаний МТС (+1,59%), «Селигдар» (+1,15%), «Эн+ Груп» (+1,01%), МКБ (+0,91%) и «Сургутнефтегаз» (+0,88%).

Индекс РТС в пятницу также снижается. По состоянию на 11:34 он торговался на отметке 931,43 пункта (-0,99%).

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