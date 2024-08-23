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Мошенники придумали новую схему обмана родителей школьников

Роскачество: мошенники стали обманывать россиян в родительских чатах школьников

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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали обманывать россиян через родительские чаты школьников в Telegram и «ВКонтакте», предупреждают в Роскачестве. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники размещают в группах родителей ссылки, по которым якобы можно оформить заявку на выплаты к школе. На открывшейся странице предлагается заполнить данные банковской карты и номер телефона. Таким образом мошенники получают доступ к онлайн-банку и переводят себе деньги со счета.

На федеральном уровне единовременные выплаты к новому учебному году в 2024 году не предусмотрены, подчеркнули в Госдуме.

До этого Федеральная антимонопольная служба обратилась к продавцам школьных товаров с призывом временно заморозить цены на период сборов к учебному году. Инициативу уже поддержал «Комус».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году.

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