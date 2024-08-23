«Аэрофлот» перевез летом 1 млн пассажиров в рамках программы «Шаттл»

«Аэрофлот» перевез 1 млн пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках программы «Шаттл», запущенной 1 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В авиакомпании уточнили, что программа высокоинтенсивных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом реализуется «Аэрофлотом» и дочерней компанией «Россия».

«Этим летом рейсы в Северную столицу из Шереметьево и в обратном направлении вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково и в обратном направлении — с интервалом от 30 минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая частота полетов в рамках новой услуги достигает 70 рейсов в день.

Кроме того, на рейсах между Москвой и Северной столицей действует гибкая безбагажная тарифная группа «Эконом Шаттл», в рамках которой пассажиры с ручной кладью могут менять время вылета, указанное в билете. Такая же опция доступна путешественникам с багажом по тарифным группам «Базовый», «Оптимум» и «Максимум» во всех классах обслуживания.

В «Аэрофлоте» уточнили, что с 1 июня по 31 июля этой услугой воспользовались более 7,9 тыс. раз. Рекордсменом по количеству перелетов в рамках программы «Шаттл» стал пассажир, выполнивший за два летних месяца 24 перелета между Москвой и Санкт-Петербургом.