Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совет ЕС отказал Фридману в снятии всех санкций

Совет ЕС отказал бизнесмену Фридману в снятии всех санкций

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Совет ЕС отказал предпринимателю Михаилу Фридману в просьбе снять с него все санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Фридмана.

В двух письмах, направленных Фридману в июле, сотрудник суда ЕС сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против него.

До этого миллиардер подал на Люксембург иск в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), требуя выплатить ему $16 млрд — во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране.

В апреле газета Financial Times писала, что решение суда, отменившего санкции в отношении Фридмана, стало «тревожным прецедентом» для властей Евросоюза.

Ранее миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию из-за налоговой инициативы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами