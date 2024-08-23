Совет ЕС отказал Фридману в снятии всех санкций

Совет ЕС отказал предпринимателю Михаилу Фридману в просьбе снять с него все санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Фридмана.

В двух письмах, направленных Фридману в июле, сотрудник суда ЕС сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против него.

До этого миллиардер подал на Люксембург иск в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), требуя выплатить ему $16 млрд — во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране.

В апреле газета Financial Times писала, что решение суда, отменившего санкции в отношении Фридмана, стало «тревожным прецедентом» для властей Евросоюза.

Ранее миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию из-за налоговой инициативы.