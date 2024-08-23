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Первые этажи домов в Подмосковье запретили использовать под жилые помещения

В Подмосковье запретили использовать первые этажи новостроек под жилье

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В многоквартирных домах, строительство которых планируется в Московской области в будущем, с августа запрещается использовать первые этажи под жилые помещения. Постановление властей региона о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования Московской области опубликовано на портале государственных и муниципальных услуг региона.

Документ устанавливает правила для всей комплексной застройки с объектами здравоохранения, образования, парковочными местами и другими необходимыми элементами инфраструктуры.

При новом строительстве и реконструкции в жилых зданиях выше 12 этажей, согласно постановлению властей региона, не допускается размещение жилых помещений на первых этажах. В зданиях от 4 до 12 этажей, согласно документу, теперь необходимо предусматривать 6% нежилых помещений от общей жилой площади зданий. Чтобы сделать магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания удобными, первые нежилые этажи должны быть высокими — не менее 4,2 м.

Комитет по архитектуре и градостроительству заявил РБК, что изменения были приняты для улучшения пешеходной доступности от жилых домов до автостоянок и детских площадок.

До этого в Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под ИЖС и дачи.

Ранее россиянам назвали средний срок продажи вторичного жилья.

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