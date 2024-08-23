Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как быстро освоиться на новом рабочем месте

В «Профессиях будущего» дали семь советов, как быстро освоиться на новой работе

close
100%
Shutterstock/fizkes

Успешно пройдя все этапы отбора и получив оффер, россияне сталкиваются с новым вызовом — зарекомендовать себя и стать полноценной частью коллектива. Первый совет новоиспеченным сотрудникам — изучить культуру компании, сказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«Обратив внимание на ценности и нормы поведения в новой команде, можно быстрее и легче адаптироваться к коллективу», — пояснил эксперт.

Второй совет — быть открытым к обучению и получению большого количества информации. По словам Семеренко, важно не бояться задавать вопросы и просить помощи — желание учиться новому всегда приветствуется руководством.

Третий совет — проявлять инициативу. Чтобы продемонстрировать заинтересованность в развитии компании, не стоит бояться быть активным, высказывать свое мнение и предлагать идеи, уверен эксперт. Так, можно подумать над решением проблем, которые существуют в организации, или над оптимизацией процессов.

Четвертый совет — работать над коммуникацией. Семеренко подчеркнул, что эффективное общение с коллегами и руководством — ключевой аспект успешной работы. По словам эксперта, необходимо слушать, делиться своими мыслями и быть готовыми к обратной связи. Семеренко рекомендовал познакомиться с коллегами из других отделов. Это поможет расширить свои горизонты и понять свою роль как сотрудника в рамках всей организации, уточнил эксперт.

«В качестве пятого совета я бы выделил участие в командных мероприятиях. Знакомство с коллегами вне рабочего процесса поможет построить хорошие отношения и укрепить командный дух», — пояснил Семеренко.

Шестой совет — заниматься развитием профессиональных компетенций. Эксперт подчеркнул, что важно постоянно учиться и совершенствоваться в своей области и повышать свою ценность как специалиста. Седьмой совет — запрашивать обратную связь, регулярно интересоваться мнением руководства о проделанной работе. По словам Семеренко, это позволит подсветить пока еще слабые места в своих навыках и поработать над их усилением.

Ранее россиянам рассказали о плюсах работы на заводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами