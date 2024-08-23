В ЦБ рассказали, как взять выгодный кредит

Во многих крупных российских банках ставка по потребительскому кредиту ниже для зарплатных клиентов. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.

«На ставку по кредиту влияют сразу несколько факторов: ключевая ставка Банка России, кредитная стратегия каждого отдельного банка, выбранные заемщиком параметры кредитной программы и наличие положительной кредитной истории. Во многих крупных банках – получить кредит под более низкую ставку могут те, кто получает зарплату на карту этого банка. Ведь в этом случае банк может достоверно подсчитать сколько его клиент получает и сколько тратит, соответственно – оценить свои риски, при выдаче кредита», — пояснил Арзамаскин.

В Центральном федеральном округе прирост портфеля потребкредитов в первом полугодии 2024 года составил 10,4%. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда ставки по кредитам были ниже. При этом в Главном управлении банка России по ЦФО рассказали, что в некоторых регионах вырос спрос на кредитные карты, так как в первом полугодии текущего года ставки по ним меньше реагируют на рост ключевой ставки. В этой ситуации люди делают выбор в пользу кредитной карты еще и потому, что у кредиток есть грейс-период — срок, в течение которого можно пользоваться деньгами банка совсем без процентов.

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