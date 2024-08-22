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Власти КНР могут заблокировать одного из крупнейших мировых аудиторов

FT: PwC China ожидает полугодовой запрет работы за аудит Evergrande

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Konektus Photo/Shutterstock/FOTODOM

Дочка одной из крупнейших консалтинговых компаний мира PwC China ожидает шестимесячного запрета на деятельность в Китае с сентября из-за аудита обанкротившегося девелопера Evergrande. Об этом пишет Financial Times.

Регулятор ценных бумаг Китая обнаружил, что Evergrande завысил выручку на материке почти на $80 млрд за два года до дефолта в 2021 году, несмотря на положительное заключение PwC China.

Запрет, возможно сопровождаемый крупным штрафом, станет самым жестким действием китайских регуляторов против компании «Большой четверки». Это часть усиления контроля Пекина над ролью аудиторов в финансовых скандалах, особенно в кризисном секторе недвижимости.

Многие клиенты, зарегистрированные на материке, не могут работать с аудитором, на которого наложены санкции властей в течение трех лет. PwC China уже потеряла не менее двух третей доходов от аудита клиентов с материкового Китая в этом году, уточнило издание.

В начале августа стало известно, что британский регулятор оштрафовал аудиторскую компанию EY на £251 тыс. за превышение лимитов на комиссионные от российской сталелитейной группы «Евраз». Проверка показала, что в 2021 году EY почти в два раза превысила допустимый предел за неаудиторские услуги, предоставленные компании, подконтрольной Роману Абрамовичу.

Ранее основателя Citron Research Эндрю Лефта обвинили в мошенничестве с ценными бумагами.

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