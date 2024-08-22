Цена бензина АИ-92 достигла годового максимума

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 22 августа стоимость бензина АИ-92 выросла до 58 127 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это максимальный показатель с сентября прошлого года, когда наблюдался топливный кризис в ряде регионов России.

Цена бензина АИ-95 также увеличилась, достигнув 74 818 рублей за тонну. Это лишь на 2,5 тысячи рублей меньше исторического максимума, зафиксированного в сентябре 2022 года.

Рост цен на топливо происходит на фоне отсутствия запрета на экспорт, который действовал в прошлом году во время кризиса.

До этого стало известно, что цены производителей на бензин в России по итогам июля подскочили на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат. Такой резкий скачок произошел на фоне незначительного роста в июне, когда цены увеличились всего на 0,7%. В мае, напротив, фиксировалось снижение на 7,9%. В первой половине 2023 года, с января по апрель, наблюдался устойчивый рост цен на топливо, особенно в марте, когда они выросли на 16,1%.

Ранее нефтепереработка в России достигла рекордных показателей.