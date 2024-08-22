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Торговля России с Европой упала до минимума за 25 лет

Товарооборот России со странами ЕС упал до минимума с осени 1999 года

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Товарооборот между Россией и странами Евросоюза по итогам июня составил €4,9 млрд. Это самый низкий показатель с сентября 1999 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Объем торговли между РФ и Европой опустился ниже отметки в €5 млрд впервые за последние 25 лет. В месячном выражении товарооборот просел на 10%.

Сильнее всего за июнь сократилась торговля России с Португалией — в 4,3 раза, до €13,2 млн. Товарооборот с Чехией и Ирландией за период упал примерно вдвое, до €121,5 млн и €41,5 млн соответственно.

Между тем торговля с рядом европейских стран в июне, напротив, выросла. Так, товарооборот РФ с Болгарией и Румынией по итогам первого летнего месяца увеличился на 15%, до €55,8 млн и €12,3 млн соответственно. Торговля с Нидерландами выросла на 10%, до €462,4 млн, с Хорватией — на 7%, до €21,5 млн, с Австрией — на 6%, до €284,2 млн, с Францией — на 6%, до €449,4 млн, с Венгрией — на 3%, до €464 млн, с Литвой — на 1%, до €87,9 млн.

Экспорт российских товаров в ЕС в июне упал на 14% по сравнению с маем и составил €2,5 млрд, что является минимумом с февраля 1999-го.

До этого сообщалось, что торговля между Россией и Японией в июле просела почти на треть.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.

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