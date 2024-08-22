ОСАГО может стать дороже для злостных нарушителей ПДД

Внедрение новой системы расчета страховых премий по ОСАГО, основанной на коэффициенте Бонус-Малус, может привести к более справедливому и индивидуальному определению стоимости полиса для каждого водителя в зависимости от его истории ДТП. Об этом в беседе «Газетой.Ru» рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

«Если водитель не имеет нарушений и ДТП, то его коэффициент будет низким, что приведет к снижению стоимости полиса — возможно даже, произойдет снижение на 10-20%. Напротив, если у водителя есть нарушения или он причастен к авариям, его коэффициент Малус будет выше, что повлечет за собой увеличение стоимости полиса — в таком случае могу предположить, что увеличится на 20-25%», — сказал эксперт.

Помимо этого, борьба с мошенничеством в страховании и внедрение новых технологий также могут повлиять на стоимость полиса ОСАГО. «Эффективное противодействие мошенничеству поможет снизить издержки страховых компаний и, следовательно, может оказать влияние на итоговую стоимость полиса для честных водителей», — добавил Колядов.

Несмотря на общее удорожание запчастей до 40%, Колядов считает, что стоимость полисов ОСАГО будет расти постепенно, в пределах 3-5%.

«Для тех, у кого страховые события, цена может быть выше, чем сейчас. Для тех, кто безаварийные, будут приемлемые цены. Будет более справедливое распределение по стоимости», — пояснил эксперт.

Кроме того, по данным эксперта, в 2023-2024 годах наблюдался позитивный тренд на российском рынке ОСАГО: в первом квартале 2024 года общие сборы по договорам ОСАГО увеличились на почти 6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув около 73 млрд рублей. В 2023 году также отмечался рост на 23% по сравнению с 2022 годом. «Сейчас могу отметить, что данные свидетельствуют о том, что российский рынок страхования полностью адаптировался к новым условиям. Прогнозируется, что в начале 2025 года мы также увидим дальнейший рост на уровне 7-10%», — заключил Колядов.

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