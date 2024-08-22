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Стало известно, какое жилье россияне берут в ипотеку

KEY CAPITAL: россияне берут ипотеки на покупку новостроек, а не готового жилья

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Pexels

В январе-июне 2024 года россияне переключились с покупки жилья на вторичном рынке в ипотеку на приобретение новостроек в кредит. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

По ее словам, количество выданных ипотек на покупку строящегося жилья прибавило 28% к первому полугодию 2023 года и составило 292,2 тыс. В регионах, без учета Москвы и Санкт-Петербурга, рост почти такой же — +29%. Общий объем выданных средств для покупки строящегося жилья увеличился на 32%.

При этом число ипотечных кредитов, выданных на покупку вторичного жилья, за год снизилось на 22%, до 468,6 тыс. В регионах падение спроса оказалось еще более значительным (-23%). Наиболее сильное сокращение числа сделок со «вторичкой» наблюдалось в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах, где спад составил 69% и 60% соответственно.

«Ипотечные ставки на покупку вторичного жилья не субсидируются государством, и их рост до 18-20% обрушил спрос в этом сегменте рынка, заставив покупателей уйти на рынок новостроек. При заключении договора долевого участия в строительстве дольщики по-прежнему могут претендовать на ипотеку со сниженными ставками, что и обусловило тренд», — пояснила Гусева.

До этого сообщалось , что в Москве неожиданно выросло число ипотечных сделок.

Ранее стало известно, где в Москве больше всего строится жилья.

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