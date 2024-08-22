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Названы самые безопасные для автомобилистов районы Москвы

Девелопер Борисова назвала четыре безопасных для автомобилистов района Москвы

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Shutterstock/Lucigerma

Самый безопасный для автомобилистов район Москвы – Восточный. Об этом «Газете.Ru» сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова, проанализировав статистику ГИБДД.

За первые полгода в Восточном районе произошло всего два ДТП. За ним следуют Внуково на западе (три ДТП), Метрогородок на востоке (пять ДТП) и Савелки в Зеленограде (шесть ДТП).

«В историческом центре Москвы по уровню безопасности лидируют Красносельский район (18 ДТП), Мещанский и Замоскворечье (по 20 ДТП). Данные за 2023 год демонстрируют аналогичную тенденцию. В Замоскворечье за год было зафиксировано 45 ДТП с пострадавшими – это один из самых низких показателей среди районов центра, уступающий только Красносельскому (32) и Якиманке (36)», — отметила Борисова.

Она пояснила, что в безопасных районах плотная дорожная сеть, но трафик относительно низкий, и редко фиксируется превышение скорости.

За прошедшие полгода в Москве произошло более 3,5 тыс. ДТП с пострадавшими. Среди самых аварийно-опасных районов столицы оказались Пресненский в центре (82 ДТП), Выхино-Жулебино на юго-востоке (61 ДТП) и Строгино на северо-западе (60 ДТП).

Ранее стало известно, где в Москве больше всего строится жилья.

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