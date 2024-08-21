Шри-Ланка введет безвизовый въезд для россиян и белорусов

Шри-Ланка с 1 октября 2024 года введет безвизовый въезд в страну для туристов из России и еще 34 стран. Соответствующее решение приняло правительство Шри-Ланки, сообщает местная газета Daily Mirror со ссылкой на Харина Фернандо, советника президента страны по туризму, земельным вопросам, спорту и вопросам молодежи.

Издание отмечает, что в список государств, граждане которых смогут осуществлять безвизовый въезд в Шри-Ланку, включены Казахстан, Белоруссия, Китай, Индия, Непал, большинство стран Европейского союза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Иран, ОАЭ, Израиль, Южная Корея, Япония и другие страны.

В августе сообщалось, что Шри-Ланка приостановила работу портала по выдаче электронных виз туристам.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россиян не затронет приостановка выдачи электронных виз. Граждане РФ по-прежнему смогут бесплатно получать однократную визу по прилете сроком до 30 дней.

Ранее на Шри-Ланке несколько россиянок пострадали от домогательств сотрудника одного из отелей.