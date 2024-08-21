Стало известно, какая компания стала самым дороги ИТ-брендом

Apple вернула себе лидерство среди самых дорогих технологических брендов мира, обогнав Amazon. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование Brand Finance.

Стоимость бренда Apple за год выросла на 74% до $516,6 млрд, в то время как у Amazon увеличилась всего на 3,2% до $308,9 млрд.

На второе место в рейтинге поднялась Microsoft, продемонстрировав рост почти на 78% до $340,4 млрд. Google (Alphabet) осталась на третьей строчке, ее бренд подорожал на 18,5% до $333,4 млрд.

Самый резкий рост стоимости бренда в ИТ-сегменте зафиксировала Nvidia — его цена подскочила в 2,6 раза до $44,5 млрд на фоне высокого спроса на микрочипы компании в технологиях искусственного интеллекта.

Эти же четыре компании занимают аналогичные места в общем списке наиболее дорогих брендов мира.

Кроме этого в топ-5 вошел так же TikTok с оценкой в $84,2 млрд.

В начале августа Уоррен Баффет сократил долю Berkshire Hathaway в Apple на 50%, что вызвало обеспокоенность на фондовом рынке. Всего два года назад Баффет называл акции Apple одним из столпов бизнеса своего конгломерата. Кроме того, он продал часть акций Bank of America и BYD, что привело к рекордному росту наличных средств компании до $277 млрд.

Ранее российская компания подала заявку на регистрацию бренда IKEA.