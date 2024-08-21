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Стало известно, какая компания стала самым дороги ИТ-брендом

Brand Finance: Apple вернула себе титул самого дорого ИТ-бренда в мире

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Mark Lennihan/AP

Apple вернула себе лидерство среди самых дорогих технологических брендов мира, обогнав Amazon. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование Brand Finance.

Стоимость бренда Apple за год выросла на 74% до $516,6 млрд, в то время как у Amazon увеличилась всего на 3,2% до $308,9 млрд.

На второе место в рейтинге поднялась Microsoft, продемонстрировав рост почти на 78% до $340,4 млрд. Google (Alphabet) осталась на третьей строчке, ее бренд подорожал на 18,5% до $333,4 млрд.

Самый резкий рост стоимости бренда в ИТ-сегменте зафиксировала Nvidia — его цена подскочила в 2,6 раза до $44,5 млрд на фоне высокого спроса на микрочипы компании в технологиях искусственного интеллекта.

Эти же четыре компании занимают аналогичные места в общем списке наиболее дорогих брендов мира.

Кроме этого в топ-5 вошел так же TikTok с оценкой в $84,2 млрд.

В начале августа Уоррен Баффет сократил долю Berkshire Hathaway в Apple на 50%, что вызвало обеспокоенность на фондовом рынке. Всего два года назад Баффет называл акции Apple одним из столпов бизнеса своего конгломерата. Кроме того, он продал часть акций Bank of America и BYD, что привело к рекордному росту наличных средств компании до $277 млрд.

Ранее российская компания подала заявку на регистрацию бренда IKEA.

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