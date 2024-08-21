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Поставки российской муки в Китай резко сократились

Китай с начала года сократил закупки российской муки почти на треть

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Depositphotos

Китай по итогам первых семи месяцев сократил импорт пшеничной и ржано-пшеничной муки из России на 31,6% в годовом выражении, до $15,39 млн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Для сравнения: в январе — июле 2023-го поставки российской муки в Китай составили $22,42 млн.

Несмотря на резкое сокращение объема поставок, Россия осталась в топ-3 импортеров муки в КНР. Сейчас РФ занимает второе место. Лидером по результатам первых семи месяцев стала Япония с объемом поставок $16,32 млн. Тройку замыкает Франция с $6,47 млн.

До этого российские пекари пожаловались на резкий скачок цен на муку. За период с конца апреля по июль товар подорожал на 20-30% в зависимости от региона. Это привело к росту стоимости хлебобулочных изделий в магазинах. Так, в середине июля килограмм хлеба из пшеничной муки можно было купить за 98 рублей против 86,13 рубля в прошлом году.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли роста цен на молочную продукцию к осени.

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