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Стало известно, как изменилась стоимость базового набора школьных канцтоваров за год

АКОРТ: базовый набор школьных канцтоваров за год подешевел на 7,2%

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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

За последний год стоимость минимального набора школьных канцтоваров снизилась на 7,2%, до 415 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В базовый набор входят: авторучка, карандаш, линейка, набор фломастеров и цветных карандашей, пенал, тетрадь, дневник и альбом для рисования. Годом ранее аналогичный комплект стоил 447 рублей.

Покупка школьной формы в сетевой рознице («Ашан», «Детский мир», Kari и подобные магазины) обойдется минимум в 6254 рублей для мальчика и 5949 рублей для девочки.

Таким образом, на сборы ребенка к учебному году придется потратить минимум 6,5 тыс. рублей.

До этого Федеральная антимонопольная служба РФ призвала продавцов школьных товаров заморозить цены перед учебным годом. В ведомстве также напомнили о недопустимости навязывания покупки школьной формы от определенных поставщиков.

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