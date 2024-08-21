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Эксперт рассказал, какие страны получают выгоду от антироссийских санкций

Экономист Митяев: Индия и Китай получают большую выгоду от санкций против РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Антироссийские санкции приносят большую выгоду союзникам Москвы. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил директор Центра прогнозирования Международного НИИ проблем управления, экономист Дмитрий Митяев. По его мнению, с экономической точки зрения это прежде всего Индия и Китай.

«Индия очень сильно выиграла от событий последних двух лет. Она практически стала своего рода хабом, где наша нефть перерабатывается и откуда затем поступает в Европу. Маржинальность всех этих операций очень высокая. И Китай, естественно, тоже выиграл. Потому что он берет от нас по долгосрочным контрактам очень выгодно и нефть, и газ, и СПГ, и все прочее», — сказал Митяев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день России важно минимизировать издержки и оптимизировать цепочки поставок, которые спешно приходилось перестраивать по мере ввода западных рестрикций.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль до этого заявлял, что, несмотря на западные санкции, российскую нефть продолжают активно покупать и это не изменится в будущем. Поставки, по его словам, не сократились благодаря восточным рынкам.

Он также отметил, что потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель не сработал и фактически провалился. Хотя Россия продает свою нефть с определенным дисконтом, средняя цена остается выше установленного потолка, колеблясь в диапазоне $65 — $70.

Ранее в Турции оценили влияние санкций против РФ на западную экономику.

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