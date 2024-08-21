Болгария попросила Еврокомиссию защитить страну от украинских яиц

Болгария просит Еврокомиссию ввести защитный механизм в пользу местных производителей яиц на фоне негативного влияния украинского импорта на рынок. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление болгарского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Процедура подготовки письменного запроса в Комиссию уже началась», — отметили в ведомстве.

На засилье яиц с Украины пожаловались в Ассоциации промышленного птицеводства Болгарии. Производители призвали власти ввести запрет на ввоз украинских яиц хотя бы на 120 дней. Дело в том, что товар продается со скидкой в 30% к болгарской продукции, что приводит к миллионным убыткам местных птицеводов.

До этого на Украине сообщили, что страна ежемесячно импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.