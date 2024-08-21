Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Отмечается, что всего за июнь в Евросоюзе было закуплено 6,3 тысячи тонн вина. Меньше — 5 тысяч тонн — в Россию завозили только в январе 2010 года.

Сильнее всего (в девять раз) снизились объемы закупок вина из Франции — до 12 тонн. Для Франции это стало минимумом с февраля 1996 года, когда в РФ было поставлено всего 10 тонн французского вина.

Поставки из Германии снизились на 20%, до 417 тонн. Португалия и Чехия сократили экспорт примерно на 40%, до 710 и 60 тонн соответственно.

Только Италия и Испания нарастили экспорт вина на внутренний российский рынок.

До этого «Российская газета» со ссылкой на главу Росалькогольтабакконтроля Игоря Алешина писала, что Россия по итогам первого полугодия увеличила закупки импортного алкоголя на 2%. Вместо виски из Шотландии на российский рынок стало поступать больше виски из Индии, а французское вино почти вытеснило грузинское, отметил Алешин.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в Россию завезут бразильское просекко и игристое из Индии.