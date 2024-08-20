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Акции крупнейшего в РФ владельца складов решили обратить в доход государства

«Ъ»: генпрокуратура решила взыскать в пользу государства акции ГК Raven Russia

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Алексей Майшев/РИА Новости

Генпрокуратура РФ решила обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний (ГК) Raven Russia, поскольку владельцы крупнейших в стране логистических активов совершали «притворные» сделки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, подобные схемы проворачивала одна из компаний Raven Property под названием Group Limited. Она была создана в 2005 году на острове Гернси, находящегося под юрисдикцией Великобритании. Правоохранители полагают, что до 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские компании, владеющие крупными складами на территории РФ, и не уведомляла об этих сделках официальные органы власти. Таким образом под контроль Group Limited перешли российские логистические компании, имеющие стратегическое значение. В итоге Raven Property Group собрала в своих руках активы, состоящие из почти 2 млн кв. м. логопарков в России.

Чтобы вывести создаваемый холдинг из-под российского антимонопольного контроля, Raven оформляла приобретенные предприятия на десятки подставных зарубежных офшоров. Это не помешало компании, имеющей стратегическое значение для обороны и безопасности РФ, поддержать реализацию антироссийских санкций, введенных Западом.

Raven «отказалась от законопослушной экономической деятельности», подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ.

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