Еще один киргизский банк отключил переводы в Россию

Киргизский «Керемет Банк» присоединился к списку финансовых учреждений, приостановивших денежные переводы через российские банки. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Это решение затрагивает такие крупные финансовые институты, как Сбербанк, МТС Банк и Тинькофф. Приостановка действует в обоих направлениях и введена на неопределенный срок. Несмотря на эти ограничения, клиенты «Керемет Банка» по-прежнему могут пользоваться международными системами денежных переводов. Среди доступных опций остаются популярные сервисы, включая «Золотую корону», Western Union и «Юнистрим».

Похожие меры накануне принял MBank, также приостановив переводы через российские банки.

«Услуга временно недоступна на неопределенный срок», — прокомментировали ситуацию позже представители MBank.

В MBank отметили, что входящие переводы будут проводиться через банки, не подпавшие под санкции, используя рублевые реквизиты.

Ранее киргизские банки срочно начали искать альтернативных партнеров для SWIFT-переводов.