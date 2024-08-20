Российские IT-компании научат малый и средний бизнес работать с ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта займется внедрением технологий в разные сферы бизнеса. Об этом стало известно на закрытой встрече, посвященной вступлению Т-Банка в альянс.

Отмечается, что банк готов оказать всестороннюю поддержку в проникновении ИИ в разные сферы бизнеса.

Как уточнили участники встречи, одна из общих целей всего ИТ-сообщества заключается в увеличении проникновения ИИ в компании различных сфер: от небольших онлайн-магазинов до создания онлайн-курсов.

На встрече отметили, что для этого все игроки ИТ-рынка должны регулярно обмениваться опытом и разработками. Также перед российским бигтехом стоит задача научить компании малого и среднего бизнеса работать с open source-решениями. Все это, по мнению участников встречи, позволит ускорить процессы разработки и внедрения технологий в разных сферах, обеспечит большую свободу действий в их применении и существенно сократит издержки.

«Это улучшает каждого участника процесса, а в итоге выигрывает потребитель. То, что было со многими ИТ-сервисами 10 лет назад сильно отличается от того, что было с ними 5 лет назад, что есть сейчас, и что будет через 5 лет. Залог такого успеха — та самая альянсность, потому что все игроки рынка вот так друг друга обогащают», — отметил Станислав Близнюк.

Первый зампред правления Сбера, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин назвал объединение клубом лидеров, создающих технологии ИИ и первыми внедряющими их в своих отраслях. По его словам, это помогает развивать индустрию, уделяя большое внимание этике и правилам саморегулирования.

«Т-Банк заслуженно становится членом этого клуба и сможет усилить нашу работу сразу по нескольким ключевым направлениям, включая образование и развитие генеративного ИИ», — сказал Ведяхин.

Ранее сообщалось, что Т-Банк поможет подготовить всероссийскую школьную сборную по ИИ для участия в международных соревнованиях, масштабировать грантовый конкурс для учителей «Вклад в поколение» и создать эталонную программу дополнительного профессионального образования в сфере ИИ для обучения владельцев бизнеса и топ-менеджеров.