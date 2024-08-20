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В Cloud.ru рассказали о трендах облачных вычислений

Гостям стенда Cloud.ru на ИТ-пикнике прочитали лекцию о квантовых вычислениях

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Freepik

Cloud.ru, выступивший партнером ИТ-пикника, представил на мероприятии стенд с информацией о компании и ее продуктах, сообщает пресс-служба платформы.

На стенде компании можно было узнать про карьерные возможности, пообщаться с разработчиками про устройство и работу сервисов платформы Cloud.ru Evolution. Также там можно было в интерактивном формате построить архитектуру для своего сервиса с помощью Cloud.ru Evolution.

Аналитик-исследователь из команды R&D Cloud.ru Михаил Ремнев выступил с докладом о квантовых вычислениях в рамках научпоп-лектория. Он рассказал о пользе и перспективах применения квантовых компьютеров для бизнеса и о том, как в компании используются эмуляторы квантовых вычислений, развернутые в облаке Cloud.ru.

Гостей стенда также ждали развлечения и игры на проверку профессиональных знаний. Посетители соревновались в решении творческих задач, играли в настольные игры, а для самых маленьких гостей было организовано специальное пространство с раскрасками про ИТ, аэрографией и гигантским конструктором.

Кроме того, на стенде можно было почувствовать себя художником и с помощью планшета и искусственного интеллекта создать шедевры живописи. Гости также соревновались в правильности написания максимального количества символов кода для доработки продукта.

Напомним, в Москве 17 августа прошел летний фестиваль для ИТ-комьюнити. Мероприятие собрало около 40 тысяч участников: разработчиков, тестировщиков, ИТ-инженеров, аналитиков, проджект- и продакт-менеджеров, тимлидов, дизайнеров и других специалистов в ИТ-сфере.

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