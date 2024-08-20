Стало известно, сколько россиян покупают недвижимость с целью инвестиций

Каждый пятый покупатель недвижимости использует ее как инструмент для сбережения капитала. Об этом «Газете.Ru» рассказали в девелоперской компании «Мармакс».

Недвижимость остается одним из самых безопасных инвестиционных активов – ее можно выгодно реализовать даже в кризисный период, отмечают аналитики.

Кроме того, недвижимость является высокодоходным активом. Даже с учетом текущей экономической ситуации стоимость объекта в новом жилом комплексе от момента старта продаж до введения в эксплуатацию может вырасти минимум на 25%, а фактический рост может быть еще выше – около 40–50%.

В качестве инвестиций можно приобрести жилую и коммерческую недвижимость, загородные объекты, а также отдельные земельные участки. Такая покупка позволит не только сохранить накопления, но и получить доход от перепродажи или обмена, заключили эксперты.

До этого эксперт спрогнозировал падение цен на новостройки в 2025 году.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на покупку жилья за полгода.