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Стало известно, сколько россиян покупают недвижимость с целью инвестиций

«Мармакс»: более 20% покупателей используют недвижимость для сохранения капитала

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Каждый пятый покупатель недвижимости использует ее как инструмент для сбережения капитала. Об этом «Газете.Ru» рассказали в девелоперской компании «Мармакс».

Недвижимость остается одним из самых безопасных инвестиционных активов – ее можно выгодно реализовать даже в кризисный период, отмечают аналитики.

Кроме того, недвижимость является высокодоходным активом. Даже с учетом текущей экономической ситуации стоимость объекта в новом жилом комплексе от момента старта продаж до введения в эксплуатацию может вырасти минимум на 25%, а фактический рост может быть еще выше – около 40–50%.

В качестве инвестиций можно приобрести жилую и коммерческую недвижимость, загородные объекты, а также отдельные земельные участки. Такая покупка позволит не только сохранить накопления, но и получить доход от перепродажи или обмена, заключили эксперты.

До этого эксперт спрогнозировал падение цен на новостройки в 2025 году.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на покупку жилья за полгода.

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